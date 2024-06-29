Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı: Yangından zarar gören hayvanlara destek için hazırız - Son Dakika
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Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı: Yangından zarar gören hayvanlara destek için hazırız

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı: Yangından zarar gören hayvanlara destek için hazırız

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, yangından zarar gören hayvanların tedavilerinin gerçekleştirilmesi için veteriner hekimlerin hazır olduğunu belirtti. Şahin, vatandaşlara destek için iletişime geçebilecekleri telefon numarasını paylaştı ve yangının en kısa sürede söndürülmesini temenni etti.

29.06.2024 21:25
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İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, anlamlı çağrıda bulunan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin; "Yangından zarar görebilecek canlarımıza destek için veteriner hekimlerimiz her zaman hazırlar" dedi.

Selçuk'un Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen çıkan ve rüzgarın etkisi ile Kuşadası'ndaki ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin anlamlı bir çağrıda bulundu. Yangından zarar gören hayvanların tedavilerinin gerçekleştirilmesi için veteriner hekimlerin hazır olduğunu vurgulayan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, yaptığı paylaşımda "Kuşadası - Selçuk arasında bulunan Arvalya Bölgesinde devam eden orman yangınını yakından takip ediyoruz. Yangından zarar görebilecek canlarımıza destek için Veteriner Hekimlerimiz her zaman hazırlar. 0532 657 46 32 no'lu telefondan odamız ile iletişime geçebilirsiniz. Yangının en kısa sürede söndürülebilmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı: Yangından zarar gören hayvanlara destek için hazırız - Son Dakika

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