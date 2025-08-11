Ayılar Bungalovları Talan Etti

Rize'nin Huser Yaylası ve Ayder Yaylası'nda aç kalan ayılar yayla evlerinden sonra bu kez turistik amaçla yapılan bungalovlara girerek yiyecek aradı, ortalığı talan etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ayılar yayla evlerinden sonra yörede turistik amaçlı yapılan bungalov evlere girmeye başladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası ve Huser Yaylası'nda aç kalan ayılar bungalovlara girdi. Çevrede yiyecek arayışında olan ayılar girdikleri bungalovu talan ederken, içerideki bütün eşyalara zarar vererek kullanılmaz hale getirdi. - RİZE