Ayılar Türkeli\'de Arı Kovanlarını Tahrip Etti

Sinop'un Türkeli ilçesinde ayılar kovanlara zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusuflu Köyündeki ormanlık alana, arılarını kontrol etmek için giden Murat Özkan, kovanlarının zarar gördüğünü fark etti.

Kovanlarının bulunduğu alanda inceleme yapan Özkan, peteklerinin ayılar tarafından zarar verildiğini gördü.

Olayın köy merkezinde yaşanması ise vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. - SİNOP