Aylardır dişini çektiremedi, çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aylardır dişini çektiremedi, çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu

Sivas'ta bir vatandaş, dişi tedavi edilmediği gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. Hastaneye defalarca başvuran ve dişini çektiremeyen Mustafa Öz, kesici aletle hastane bahçesindeki kamelyanın üzerine çıkarak kendisini ifade etmeye çalıştı. Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle zarar görmeden indirilen Öz, dişinin çekilmemesi nedeniyle sinirlendiğini belirtti. Kardeşi ise sürekli aynı muameleyi gördüklerini ve kimse tarafından ilgilenilmediğini söyledi.

25.07.2024 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta gittiği diş hastanesinde doktorla tartışan şahıs, elindeki kesici aletle hastane bahçesindeki kamelyanın üzerine çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre defalarca gitmesine rağmen hastanede dişini çektiremeyen Mustafa Öz (41), yine hastaneye gelip dişini çektiremeyince elindeki kesici aletle hastane bahçesinde bulunan kamelyanın üzerine çıktı. Yetkilileri çağıran Öz, emniyet ekiplerinin 2 saatlik uğraşları sonucu kendisine zarar vermeden çıktığı yerden indirildi.

"Dişim çekilmedi, sinirlendim çıktım"

Tedavi edilmediğini iddia eden Mustafa Öz, "Kurban Bayramı'ndan itibaren bu hastaneye dişimi çektirmek için geliyorum. Fakat dişim doktorlar tarafından bir türlü çekilmedi. Olay bundan ibaret. Ben de sinirlendim, sesimi duyurmak için çıktım" şeklinde konuştu.

Kardeşiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen Murat Öz ise, "Kendisi randevu alıyor. Narkoz etkisini hemen göstermiyormuş. Yaklaşık iki dakika sonra doktor tekrar çağırdığında ağzının uyuşmadığını söylüyor. Doktorla orada bir münakaşa yaşıyor, doktor da kendisine 'Çekmiyorum, git istediğin yerde çektir' demiş. Bu olay birkaç kez tekrarlanmış. Sürekli hastaneye geliyor ve aynı muameleyi görüyor. Kimse ilgilenmiyor. Bugün yine gelip aynı şeyi yaşıyor, fakat dişini bir türlü çektiremiyor. Kardeşimin bilinen bir psikolojik rahatsızlığı yok" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Mustafa Öz, Sivas, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aylardır dişini çektiremedi, çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 19:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Aylardır dişini çektiremedi, çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement