Aynur Çiçek Davasında Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aynur Çiçek Davasında Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen Aynur Çiçek cinayeti davasında, cinayet zanlısı Şenol Çankaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çankaya, eski erkek arkadaşı olan Çiçek'i boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, sanığın olay yerinden kaçması ve delilleri yok etme girişimleri nedeniyle indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aynur Çiçek'in ailesi ve avukatı, adaletin yerini bulduğunu belirtti.

11.07.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski erkek arkadaşının ikametinde boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan Aynur Çiçek davasının karar duruşmasında cinayet zanlısı Şenol Çankaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen olayda, çocukları ve arkadaşı Şenol Çankaya'yla birlikte piknik yaptıktan sonra haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek (34), Çankaya'nın kaldığı ikametin yatak odasında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Side'de bir apart otelde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şenol Çankaya ifadesinde; Aynur Çiçek ile 30 Mart akşamı buluşarak kendi evine gittiklerini, bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını ve kıskançlık krizine girince sinirlerine hakim olamayarak elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Çankaya, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme kararını verdi

Olaya ilgili karar duruşması geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, olayda haksız tahrik durumunun oluşmadığı ve bu durumun çeşitli Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarıyla sabit olduğunu belirterek, zanlı Şenol Çankaya'nın suçu bir kadına karşı işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık Şenol Çankaya, "Ben eylemi tasarlayarak gerçekleştirmedim. Benim cesedi saklamak veya yok etmek gibi bir düşüncem olmadı, kız kardeşim beni aradıktan sonra ben karakola kendileri ile buluşmaya gitmedim zaten karakola teslim olmaya gidecektim. Beraatimi talep ederim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme cezada indirim yapmadı

Sanığın avukatı da müvekkilinin olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak iyi hal indiriminden de faydalanmasını talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın olay yerinden kaçtığını, bir otelde başka bir şahıs adına kayıt yaptırıp, kaldığını ve maktulün kızlarını olaydan sonra oyalamak suretiyle olayın ortaya çıkmasını engellemeye yönelik davranışları, kendilerinde olumlu bir kanaat oluşturmadığı için hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

"Adalet yerini buldu"

Mahkemenin kararına çok sevindiklerini, kız kardeşinin artık mezarında rahat uyuyacağını belirten Aynur Çiçek'in ablası Leyla Eren, "Çünkü 1,5 yıl oldu. Kendisi rüyalarımıza da giriyordu. Biz aslında mahkeme sürecinde çekiniyorduk, sanık çok yalan söylüyordu, çok iftira attı kız kardeşime. Bu nedenle daha az ceza almasından çekiniyorduk. Duruşmalara katıldığımızda, sanığın konuşmalarına baktığımızda, çok çelişkili konuşmaları vardı. Karara açıkçası çok sevindik. Ağırlaştırılmış müebbet olması bizi çok sevindirdi. Bu emsal bir karar, çok mutluyuz. Kesinlikle adalet yerini buldu. Ben bu kararı veren hakimlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kardeşim bunu hak etmedi"

Aynur Çiçek'in diğer ablası Ayşe Alçiçek ise, "Kız kardeşim hayat dolu biriydi. Hayatı seven biriydi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Böyle bir şeyin başına geleceğini hiç düşünmedik. Bunu hak etmedi. Maalesef ki başına bunlar geldi. 34 yaşındaydı, 3 çocuğu vardı, canice katledildi" dedi.

"Hukuk tecelli etti"

Çiçek'in avukatı Umut Çiftçi, cinayetin 2002 yılının ekim ayının son günlerinde işlendiğini, 3 gün boyunca bulunamadığını belirterek, "En sonunda sanığın evinde ölü olarak bulunmuştu ve tanınmaz bir haldeydi. Dava süresince yargılama safhasında sanığın maktuleyi itibarsızlaştırmaya yönelik iftiralarına haksız ve gerçeğe aykırı iddialarına maruz kalındı. Bunlara sürekli itiraz ettik ve delilleriyle ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Sanığın mahkeme süresince haksız tahrik nedenlerinden yararlanmaya çalıştığının altını çizen Çiftçi, "Tüm deliller çok açık bir şekilde ortadaydı, mahkeme heyeti de bu delilleri toplayarak yerinde değerlendirerek hiçbir indirim uygulamadan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Vahşice işlenen bir kadın cinayeti söz konusu. Kadına karşı kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi nedeniyle hukuk tecelli etmiştir. Bu kararın tüm kadın cinayetlerinde emsal teşkil ederek örnek olmasını diliyoruz. Hiçbir takdiri indirim nedeni uygulanmadan cezanın verilmesi hukukun yerine geldiğini gösteriyor. Vahşice katledilen ve hayatları çalınan bütün kadınlar için emsal teşkil etsin" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Çankaya, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aynur Çiçek Davasında Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:26:58. #1.11#
SON DAKİKA: Aynur Çiçek Davasında Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement