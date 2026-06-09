Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişmeler

09.06.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 10 yıl önceki cinayette şüpheliler gözaltına alındı, fail itiraf etti.

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce apartmanının önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un faili meçhul kalan cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Yeniden açılan soruşturmada güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent G. ile azmettirici oldukları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bülent G.'nin emniyete verdiği ilk beyanında cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken, "Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim. Olayı kendim gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.

Olay, 24 Mart 2016 tarihinde saat 20.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokakta meydana gelmişti. 'Mezdeke' adlı dans grubunun üyesi olan 49 yaşındaki Aynur Kanbur, ikamet ettiği apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından silah ile birden fazla ateş edilerek öldürülmüştü. Olay yerinde bulunan boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silah ile eşleştirilemedi.

2017'de Aynur Kanbur'un ablasının verdiği dilekçe üzerine, Aynur Kanbur'un akrabaları olan Fazlı K. Serdar K. ve Yüksel K. hakkında ekiplerce inceleme başlatıldı. Şüphelilerin geçmişte Aynur Kanbur'u 'Bizim sülaleden dansöz çıkmaz' diyerek tehdit ettikleri iddiası üzerine HTS kayıtları geriye dönük incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin telefonlarının olaydan önce kapatıldığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar kapalı kaldığı belirlendi. Şüphelilerden Yüksel K.'nın ise olaydan iki gün önce ABD'ye gittiği, ancak olay anında onunda telefonun kapalı olduğu tespit edildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulması sonrası Aynur Kanbur dosyası tekrardan ele alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini tekrardan inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin cinayet sonrası Avcılar'dan metrobüse bindiğini ve akbil kullanımı üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin Bülent G. olduğu tespit edildi.

Şüpheli Bülent G.'nin HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, telefonunu olaydan önce kapattığını ve ertesi gün öğlen saatlerinde açtığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent G. ile olayı azmettirdikleri iddiasıyla Fazlı K. ve Serdar K. hakkında arama kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Bülent G.'nin emniyete verdiği ilk beyanında cinayeti işlediğini itiraf ettiği, cinayette kullandığı silahı denize attığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Bülent G.'nin sorgusunda "Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim. Olayı kendim gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü. Son olarak maktul Aynur Kanbur ile cinayeti işlediğini itiraf eden Bülent G.'nin akraba olduğu belirlendi. Şüpheli Bülent G.'nin olayda kullandığı silahı denize attığı öğrenildi. Bülent G.'nin daha önce, "yaralama" ve "silah bulundurma" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Magazin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
Somali’de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi "Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
Bahçeli’nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi
Amedspor’a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

15:34
Aziz Yıldırım’dan 3. bomba Süper Lig’i sallamaya geliyor
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
15:10
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 16:02:40. #7.13#
SON DAKİKA: Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.