Ayşe Barım rahatsızlandı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ayşe Barım rahatsızlandı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti

Ayşe Barım rahatsızlandı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti

Silivri'de tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın rahatsızlanması sonrası ünlü oyunculardan dikkat çeken mesajlar geldi. Serenay Sarıkaya, "Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan bu zulüm artık bir son bulsun" derken; Ezgi Mola ise "Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya neden?" ifadelerini kullandı.

19.04.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen menajer Ayşe Barım, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde rahatsızlandı.

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, "Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor" dedi.

ÜNLÜLER İSYAN ETTİ

Barım'ın rahatsızlanmasının ardından ünlü oyunculardan dikkat çeken mesajlar geldi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebebsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun" ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti

"ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Oyuncu Ezgi Mola da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barım'a destek verdi. Mola, "Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya neden? Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım, Ezgi Mola, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayşe Barım rahatsızlandı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ae5114261:
    köpekler sahiplerine sahip çıkmaya çalışıyorlar ama yemez. Domuza bişe olmaz 176 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Ülkede adalet yok !! nokta 17 130 Yanıtla
    Bir rüya null:
    yok tabiki bu vatan hainlerini asmalari lazim 22 0
    Doğrucu zırto:
    neden? suçlular içeride diye mi? 12 0
    Timbakunda Kwami:
    neden adalet yok ponçik.. hayırdır moda oldu bu sizin cenahta,benim hırsızım iyi senin hırsızın dolandırıcın kötü. 10 0
    Kemal:
    fetodan derdin varsa o başka 2 0
  • Selennur Adıgüzel:
    Adalet sizin istediğiniz şartlarda siz istediğiniz için var yada yok olmayacaktir.Adalet bak varmış,yanına kâr mı kalacaktı.Kışı geçirdik yediğimiz ayazı unutmadık.... 117 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bakan yalan oldugunu acikladi bu yangina korukle gidenlere kraldan cok kralcilara da gereken yapilsin 103 6 Yanıtla
  • Bekir Aydoğan:
    Yalak ezgide yazmış neden ya neden diye. Gezi parkında beraber takılıyorlardı. 84 3 Yanıtla
    Bekir Aydoğan:
    Ülkeyi yönetenleri ve yönetme şeklini beğenmeyebilirirsin. Elbette hakkın. Ama halkı isyana tahrik ve kamu malına zarar verme. Özel mülke zarar verme. Ekonomi açısından ülkede yarattığınız kaos. Elbette bunun bir bedeli sizede yansıyacak. 8 0
  • Tufan:
    serenay s.2025 .ibo tatlises..pisliky kuşağı 78 5 Yanıtla
  • Sena2007:
    Sanatçı bozuntulari arka mahallenin gazına gelmiş yine ama bir araştırın be yoksa mal durumuna düşüyorsunuz 73 2 Yanıtla
  • osmantapki3452:
    sebepsiz yere yatıyor demek vay be.Beyninsiz 69 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    sizi de alırlar vallahi yazanı alıyorlar. 7 30 Yanıtla
  • Serkan cakmak:
    Bu ağlayanlara bakın paranın haksızlığın nerde olduğu belli 28 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    ZATEN KIÇLARI SIKILINCA SAĞLIK SORUNLARI BAŞLİYOR VATAN HAİNLERİNİN 16 0 Yanıtla
  • Han:
    üçünüzünde a g 3 0 Yanıtla
  • 611661:
    atın bunları da onun yanına.... 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ponçik pamuk sende tekkaşlardsnsın nokta 1 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tekkaşlar isyanda 1 0 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    bu isyan edenleride alın 0 0 Yanıtla
  • HAKAN TUNCEL:
    neden ya neden, neden suçluları hırsızlık yapanları seviyorsunuz neden, neden, Devletin gücünü göreceksiniz, herkes haddini bilecek, bilmiyorsa DEVLET bildirir 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    neden olduğunu anlamadınız mı daha, vatan haini olduğu için 0 0 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    bunları da alın içeri. kimseye bir faydaları yok zaten. 0 0 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    İyi vallahi. cezaevinde her rahatsızlananı serbest bıraksınlar. 0 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    alın bunları da 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 07:18:46. #7.12#
SON DAKİKA: Ayşe Barım rahatsızlandı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement