Ayşe Barım rahatsızlandı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen menajer Ayşe Barım, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde rahatsızlandı.

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, "Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor" dedi.

ÜNLÜLER İSYAN ETTİ

Barım'ın rahatsızlanmasının ardından ünlü oyunculardan dikkat çeken mesajlar geldi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebebsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Oyuncu Ezgi Mola da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barım'a destek verdi. Mola, "Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya neden? Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak" ifadelerini kullandı.