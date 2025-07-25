Ayşe Tokyaz Cinayetinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 polis ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Davaya ilişkin gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL