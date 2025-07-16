Ayşe Tokyaz Cinayetinde Yeni Detaylar

İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleşen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç'un kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında polislikten ihraç edildiği tespit edildi.

Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili aralarında eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Olayın şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un emniyette ifade vermeyerek 'susma' hakkını kullandığı öğrenildi. Diğer şüpheliler ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini iddia etti. Genç kızın cesedinin bulunduğu valizin araca konulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'nin gündemine oturan kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Katil zanlısının kardeşi de FETÖ nedeniyle görevden ihraç edilmiş

Şüpheli Cemil Koç'un ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, daha önce meslekten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında polislik görevinden alındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL