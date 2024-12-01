Ayvacık\'ta 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 12 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık açıklarında fiber teknede kaçak göçmenler olduğu tespit edilerek bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan fiber tekne içinde 4'ü çocuk toplam 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE