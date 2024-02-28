Ayvacık'ta 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Ayvacık'ta 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda üç araç içinde toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

28.02.2024 21:15  Güncelleme: 21:30
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Ayvacık'ta 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda üç araç içinde kaçak 27 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık İlçesi Babakale köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 41 RE 198, 34 NN 6104 ve 10 FV 321 plakalı açlar içinde toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler İ.C, S.D., E.Y. ve A.K. gözaltına alındı. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör İ.C, S.D., E.Y. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayvacık\'ta 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
Kaynak: İHA

Çanakkale, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvacık'ta 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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