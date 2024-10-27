Ayvacık\'ta 4.3 Büyüklüğünde Deprem

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Ayvacık açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 17.56'da merkez üssü Efe Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 10.27 kilometre mesafede 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.02 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.