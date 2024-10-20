Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 40 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 18'i çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayvacık'ta 40 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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