Ayvacık\'ta 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 40 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 18'i çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE