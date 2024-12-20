Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarları tarafından tespit edilen 19'u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 ve MORAD-7 tarafından iki farklı bölgede kaçak göçmenler tespit edildi. Bunun üzerine bölgelere görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 ve KB-119 tarafından hareketli lastik botlar durdurularak, içerisindeki 19'u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayvacık'ta 56 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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