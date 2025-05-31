Ayvacık'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Ayvacık'ta otluk alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkalenin Ayvacık ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan ekiplerin havadan ve karadan müdehalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarında otluk alanda başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda personelle müdehale edildi. Yangın ekiplerin havadan karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.