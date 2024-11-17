Ayvalık'ta 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Ayvalık açıklarında lastik bot içinde 10'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği 10 çocuk 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 18 düzensiz göçmen açık denizde sürüklenirken kurtarıldı.