Ayvalık'ta 9 kişilik tekne battı, 8 kişi kurtarıldı, kayıp kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Ayvalık'ta 9 kişilik tekne battı, 8 kişi kurtarıldı, kayıp kişinin kimliği belirlendi

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Ayvalık\'ta 9 kişilik tekne battı, 8 kişi kurtarıldı, kayıp kişinin kimliği belirlendi
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Ayvalık\'ta 9 kişilik tekne battı, 8 kişi kurtarıldı, kayıp kişinin kimliği belirlendi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde balık avı için denize açılan 9 kişilik özel tekne su alarak battı, tekne kaptanı dahil 8 kişi kurtarıldı. Kaybolan 1 kişinin kimliği belirlenirken, bölgede 3 Sahil Güvenlik botu, 1 deniz polisi botu ve 1 helikopterle arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde balık avlamak için denize açılan ve içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin kimliği belirlendi. Tekne kaptanı dahil 8 kişinin kurtarıldığı olayda, kaybolan şahsın Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görevli Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doktor Şahin Bingüllü olduğu tespit edildi.

Balık avı için açılan özel tekne su alarak battı

Edinilen bilgilere göre, kaptanlığını R.Y.'nin yaptığı "Elifim" isimli özel tekne, Yunus Emre Parkı önündeki yanaşma noktasından 9 kişiyle birlikte amatör balık avı yapmak üzere denize açıldı. Kıyıdan açıldıktan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başlayan özel tekne, alabora olarak battı.

Kurtarılan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Denize düşen kazazedelerden, tekne sahibi ve kaptanı R.Y. ile birlikte toplam 8 kişi ekiplerce sudan sağ olarak çıkarıldı. Karaya çıkarılan 8 kazazede, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayıp şahsın kimliği netleşti: Doktor Şahin Bingüllü için ekipler teyakkuzda

Olay sonrasında denizde kaybolan bir kişinin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, kayıp şahsın kimliği de netlik kazandı. Denizde kaybolan kişinin Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Şahin Bingüllü olduğu belirlendi.

Kayıp doktorun bulunması için bölgede 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Emniyet Müdürlüğü deniz polisi botu ve 1 arama kurtarma helikopteriyle havadan ve denizden başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikBalıkesir3. SayfaAyvalıkGüncelSon Dakika

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