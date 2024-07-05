Ayvalık'ta çiftlik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ayvalık'ta çiftlik yangını kontrol altına alındı

Ayvalık\'ta çiftlik yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir çiftliğin samanlığında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında çiftlikte maddi hasar oluştu.

05.07.2024 08:37  Güncelleme: 08:58
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir çiftliğin samanlığında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi, Şirinkent Sitesi sınırları içerisindeki Galipo mevkiinde bulunan bir çiftliğin samanlığında yangın çıktı.

Henüz sebebi belirlenemeyen yangında, çiftlikte bulunan hayvanların alevlerden güçlükle kurtarıldığı öğrenildi.

Çiftliğin hemen yanındaki zeytinlik alanları tehdit eden yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin yanı sıra Ayvalık Belediyesi'nin su tankerleriyle müdahale edildi.

4 arazöz, 2 su tankeriyle yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında çiftlikte maddi hasar oluştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta çiftlik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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