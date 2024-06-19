Ayvalık'ta çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi çöplüğünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için Orman Bakanlığı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yangına 70 personel, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, bir ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 28 tonluk su tankeri ile müdahale ediyor. Bölgede etkili olan poyraz nedeniyle ekipler yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor. - BALIKESİR