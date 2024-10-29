Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler görevlendirildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayvalık'ta Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
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