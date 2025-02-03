Ayvalık'ta Film Festivali Sonrası Yangın, İki Tarihi Bina Küle Döndü - Son Dakika
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Ayvalık'ta Film Festivali Sonrası Yangın, İki Tarihi Bina Küle Döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kış Film Festivali final gecesinin ardından çıkan yangın, Sanat Fabrikası ve Destek Sanat Akademisi'nde büyük hasara yol açtı. Yangın, gece saatlerinde başladı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak her iki bina da kullanılmaz hale geldi.

03.02.2025 20:37
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Festivalin final gecesinden çıkan yangın 2 tarihi binayı küle çevirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; sanatseverlerin yakinen bildikleri Sanat Fabrikası ile Destek Sanat Akademisi binalarında çıkan yangında her iki bina da küle döndü.

İzleyicilerin sinema ve tiyatro sahnelerinden tanıdığı Mehmet Ali Nuroğlu'nun da ortaklarından biri olduğu Sanat Fabrikası'nda organize edilen Kış Film Festivali'nin final gecesinin son gösteriminden birkaç saat sonrasında çıkması büyük bir facianın kıyısından dönüldüğünün adeta kanıtı olarak yorumlandı.

Ayvalık'ta; Fevzipaşa Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan Destek Sanat Akademisi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın, binanın çatısından arka sokaktaki Sanat Fabrikası'na sıçradı.

Yangın, alevlerin büyümesi sonucu binanın arkasındaki sanat ve tiyatro salonuna sıçradı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, "Kafedemia" ismiyle de adlandırılan Ayvalık Destek Sanat Akademisi ile Sanat Fabrikası sahnesi kullanılama hale geldi.

Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan yangından birkaç saat öncesinde ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun da ortaklarından biri olduğu Sanat Fabrikası'nda organize edilen Kış Film Festivali'nin final gecesi olduğu öğrenildi.

29 Ocak'ta başlayan festivalin final gecesini oldukça kalabalık sanatseverlerce ilgiyle izlenildiği ve yangının final gösteriminin sona ermesinden yaklaşık 3 saat sonrasında çıkmasının ise adeta büyük bir faciadan dönülmesine neden olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Film Festivali Sonrası Yangın, İki Tarihi Bina Küle Döndü - Son Dakika

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