Ayvalık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Adliye binası yakınında bulunan Ayvalık Belediyesi'ne ait araç parkı önünde ticari bir panelvan ile otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ticari panelvanın takla attığı kazada; her iki aracın sürücüleri yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar oluştu.
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