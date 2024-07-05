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Ayvalık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Adliye binası yakınında bulunan Ayvalık Belediyesi'ne ait araç parkı önünde ticari bir panelvan ile otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ticari panelvanın takla attığı kazada; her iki aracın sürücüleri yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar oluştu.