Ayvalık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ayvalık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Ayvalık Adliye binası yakınında bulunan Ayvalık Belediyesi'ne ait araç parkı önünde ticari bir panelvan ile otomobil çarpıştı. Yaralı sürücüler Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

05.07.2024 08:33  Güncelleme: 08:36
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Ayvalık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Adliye binası yakınında bulunan Ayvalık Belediyesi'ne ait araç parkı önünde ticari bir panelvan ile otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ticari panelvanın takla attığı kazada; her iki aracın sürücüleri yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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