Ayvalık\'ta Kereste Deposunda Yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bir kereste deposunda çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde, bir kereste deposunda çıkan yangın deponun hemen yanındaki marangoz deposuna da sıçradı. Yangında çok ciddi maddi hasara neden oldu.

Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Altınova Mahallesi girişinde bulunan bir kereste deposunda yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nin yanı sıra Edremit, Burhaniye ve Gömeç'ten de takviye güç olarak gelen itfaiye arasözlerle müdahale edildi.

11 arasöz ve yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek verdi.

Kereste imalathanesinin de zarar gördüğü yangın, yaklaşık 3 saatlik süren müdahalenin ardından, alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR