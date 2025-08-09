Ayvalık\'ta Kurtarma Operasyonu Trajediyle Bitti

Balıkesir'de yürüyerek gidilen ada olarak bilinen Ayvalık'ın Maden Adası'nda adeta can pazarı yaşandı. Adaya yürüyerek giderken bir çocuğun suda sürüklenmesi üzerine suya atlayan vatandaş, çocuğu kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı. Bota alınan vatandaşa kalp masajı yapılsa da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Maden Adası büyük trajediye sahne oldu. Kamuoyunda yürüyerek gidilen ada olarak bilinen Maden Adası'na giden bir ailenin çocuğu deniz suyunda sürüklenince, çocuğu kurtarmak isteyen bir vatandaş suya atladı. Çocuğun kurtarılmasının ardından kahraman vatandaş suda sürüklendi. İddiaya göre. kısa süre önce akciğer ameliyatı olan vatandaşın kendisi kurtarılamadı. Yaşanan olaylar saniye saniye cep telefonlarına yansırken, kıyıda bulunan vatandaşlar bot ile yardıma gitti. Bota alınan vatandaşın nabzının zayıf, bilincinin kapalı olması üzerine kalp masajı yapıldı. Yardımsever bir grup tarafından kıyıya çıkartılan vatandaşa kıyıda da kalp masajına devam edildi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - BALIKESİR