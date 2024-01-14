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Lastik bot arızası sonucu mahsur kalan 45 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Lastik bot arızası sonucu mahsur kalan 45 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken lastik bota takılı motorun arıza yapması sonucunda bir adada mahsur kalan 45 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilerek insani yardımlar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

Lastik bot arızası sonucu mahsur kalan 45 göçmen kurtarıldı
14.01.2024 - 09:47,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken lastik bota takılı motorun arıza yapması sonucunda bir adada mahsur kalan 45 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen 46 göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Ege Denizi'nde sürüklenmeye başlayan göçmenler kendi imkanlarıyla ilçenin 22 Adası'ndan biri olan Yellice Adası'na çıkmayı başardı.

Göçmenlerin adada mahsur kaldıkları bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-115 ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ekiplerini gönderdi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 göçmeni kurtararak, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi.

Burada yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

46 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Midilli Adası, Balıkesir, Göçmen, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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