Ayvalık\'ta Orman Yangını, Karayolu Kapandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ilçesi yönüne doğru ilerleyen orman yangını nedeniyle Ayvalık ile İzmir'in Bergama ilçesini birbirine bağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle ve söndürme çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. İstanbul'dan gelen itfaiye ekipleri Balıkesir orman ekipleriyle koordineli şekilde köylülerin de desteğiyle yangına müdahale ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de hızlandırıldı

Karayolunda ulaşım durduruldu

Gömeç sınırlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek Ayvalık istikametine doğru yayıldı. Yangının karayolu sıfır noktasına kadar yaklaşması üzerine yetkililer harekete geçti. Ayvalık-Bergama karayolu sivil araç trafiğine tamamen kapatılırken, güzergaha sadece söndürme çalışmalarında görev alan itfaiye, arazöz ve kurtarma ekiplerinin geçişine izin veriliyor.

Ekipler alevlerin yolun karşısına geçmemesi için direniyor

Yol kenarını tehdit eden alevlere karşı ekipler adeta zamanla yarışıyor. Orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin yolun karşı tarafındaki ormanlık ve yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek adına karayolu hattı boyunca yoğun bir önleme ve söndürme mesaisi harcıyor. Bölgede hem havadan hem de karadan müdahale kararlılıkla sürdürülüyor.