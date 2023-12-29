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Ayvalık'ta polisten 'Narko Güç' harekatı: Polis 'Torbacıları' yok etmeye kararlı - Son Dakika
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Ayvalık'ta polisten 'Narko Güç' harekatı: Polis 'Torbacıları' yok etmeye kararlı

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün önderliğinde yaklaşık 3 aydır süren Narko Güç operasyonlarıyla Ayvalık ilçesinde sokaklarda uyuşturucu satışı yapanlara darbe üstüne darbe vuruluyor. Operasyon sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde, para ve kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar devam edecek ve uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırılmayacak.

29.12.2023 - 10:44,
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Ayvalık'ta polisten "Narko Güç" harekatı

Polis "Torbacıları" yok etmeye kararlı

BALIKESİR - Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün önderliğinde yaklaşık 3 aydır süren Narko Güç operasyonlarıyla sokaklarda uyuşturucu satışı yapanlara darbe üstüne darbe vuruluyor.

İl genelindeki eş zamanlı yapılan operasyonlar dahilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de halk arasında 'torbacı' denilen sokak satıcılarına ait bir çok adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin Balıkesir Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de destekleriyle yapılan operasyonda; 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 100 adet tabanca ve tüfek fişekleri, yaklaşık 1 kg skank adlı uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin TL para, yüklü miktarda uyuşturucu sentetik hap, 10 bin adet içi doldurulmuş makaron (dal sigara), 15 paket kaçak olduğu değerlendirilen sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İlçe genelindeki eş zamanlı operasyonlarda; uyuşturucu madde ticaretinden aranan 1 kişi yakalanırken, 18 şüpheli kişi hakkında da adli işlemler yapıldı.

2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği operasyonda yakalanan diğer zanlılar hakkında yapılan tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede suç ve suç unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edileceği, özellikle uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara ise göz açtırılmayacağı vurgulandı.

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Ayvalık\'ta polisten \'Narko Güç\' harekatı: Polis \'Torbacıları\' yok etmeye kararlı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta polisten 'Narko Güç' harekatı: Polis 'Torbacıları' yok etmeye kararlı - Son Dakika


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