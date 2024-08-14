Ayvalık'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Ayvalık\'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'den uyuşturucu getirip satmak isteyen bir satıcı polis tarafından yakalandı. Şahsın çantasında gizlenmiş 106 adet uyuşturucu hap bulundu.

14.08.2024 17:06
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den Ayvalık'a uyuşturucu getiren bir satıcıyı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir'den ilçe merkezine sentetik uyuşturucu hap getirip satmak isteyen U.S. isimli şahsı takibe aldı. Şüpheli şahısı kıskıvrak yakaladı.

Bin106 adet uyuşturucu hapı çantası içerisindeki giysilerin arasına gizlediği anlaşılan U.S. gözaltına alındı. Hakkında uyuşturucu madde satışı yapmaktan işlem yapılan zanlı çıkarıldığı adliyede yapılacak yargılanmasının ardından tutuklanması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ayvalık, 3-sayfa, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika

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