Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den Ayvalık'a uyuşturucu getiren bir satıcıyı kıskıvrak yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; İzmir'den ilçe merkezine sentetik uyuşturucu hap getirip satmak isteyen U.S. isimli şahsı takibe aldı. Şüpheli şahısı kıskıvrak yakaladı.
Bin106 adet uyuşturucu hapı çantası içerisindeki giysilerin arasına gizlediği anlaşılan U.S. gözaltına alındı. Hakkında uyuşturucu madde satışı yapmaktan işlem yapılan zanlı çıkarıldığı adliyede yapılacak yargılanmasının ardından tutuklanması bekleniyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayvalık'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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