Ayvalık'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Ayvalık'ta seyir halinde makas atan araç zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya makas atan sürücünün sebep olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tuzgölü mevkiinde; İzmir istikametinden Çanakkale'ye doğru seyir halindeki 74 yaşındaki H.M. idaresindeki 34 ZG 805 plakalı araç ile 56 yaşındaki H.İ. isimli sürücünün kullandığı 26 BR 792 plakalı araçların arasına makas atarak girdiği öne sürülen 35 yaşındaki H.K.'nin idaresindeki 10 YT 146 plakalı otomobil çarparak, takla attı. Çarpışmanın etkisiyle araç tutuşarak yanmaya başladı. Araçta çıkan yangın kaza mahalline çok kısa sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından söndürüldü.

Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan 34 ZG 805 plakalı araç ise emniyet şeridinde seyir halindeki 45 yaşındaki A.K. idaresindeki 10 ASE plakalı motosiklete vurarak durabildi.

Zincirleme kazada; 34 plakalı otomobilin sürücüsü H.M ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan G.M. ve motosiklet sürücüsü A.K. ile makas attığı için kazaya neden olduğu öne sürülen H.K. isimli sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazada yaralanan H.M'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.