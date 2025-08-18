Bakü'de Şehitler Hıyabanı'nda Uygunsuz Hareketler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bakü'de Şehitler Hıyabanı'nda Uygunsuz Hareketler

18.08.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'nda uygunsuz hareketler sergileyerek görüntü çeken 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'nda uygunsuz hareketler sergileyerek görüntü çeken 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de polis, Şehitler Hıyabanı'nda uygunsuz hareketler yaparak şehitlikle dalga geçen ve görüntüleri sosyal medyaya yükleyen yabancı uyruklu şahıslara karşı harekete geçti. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün şehit mezarlarının önünde uygunsuz hareketler sergileyerek görüntüler çeken 3 yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığı ve haklarında soruşturma açıldığı bildirildi. Soruşturmada söz konusu kişilerin 13 Ağustos'ta turist olarak 5 günlüğüne Bakü'ye geldikleri ve çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladıkları tespit edildi. Şahıslara Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 245'inci maddesi (Mezar üzerinde hakaret içeren eylemler) uyarınca dava açılırken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Güvenlik, 3-sayfa, turist, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakü'de Şehitler Hıyabanı'nda Uygunsuz Hareketler - Son Dakika

4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 18:59:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bakü'de Şehitler Hıyabanı'nda Uygunsuz Hareketler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.