Azerbaycan'dan Türkiye'ye Yangın Desteği

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Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla gönderdiği amfibi uçağı, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Azerbaycan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesini desteklemeye devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'ye destek amacıyla gönderilen "BE-200ÇS" amfibi uçağı İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarına katıldı.

Azerbaycan'ın amfibi uçağı, 18 Ağustos'tan bu yana, aktif olarak yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. - İZMİR