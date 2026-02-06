Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 15 gün tamamlandı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada iki hafta geride kaldı. Pazartesi günü görülecek olan oturumda, 187 yıldan 450 yıla hapsi istenen örgüt lideri olarak aktarılan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere 167 tutuksuz sanığın savunmaları alınmaya başlanacak.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yargılamada ilk haftada 20 tutuklu sanık savunma yaptı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde bulunan büyük duruşma salonunda görülen duruşmanın ilk gününde yalnızca sanıkların kimlik tespitlerinin yapılıp, iddianame okunurken, sanıkların savunmalarına 2'nci gününde başlandı. Savunmalara ilk olarak, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin ile eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve dün tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmalarını tamamladı. Yargılamanın 3'üncü gününde, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ İşletmecilik Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediyesi Satın Alma ve İhale Birim yetkilisi İbrahim Koçyiğit, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü tutuklu sanık Adnan Acar, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve savunma yapmıştı. Duruşmanın 4'üncü gününde, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT eski Genel Müdürü Burak Sırali, eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ile CHP'li belediyelerde çeşitli pozisyonlarda görev yapan belediye başkanı ve çalışanlar olmak üzere toplam 20 tutuklu sanığın savunması 30 Ocak gününe kadar devam etti.

Duruşmanın 2'nci haftasında toplam 7 sanık konuştu

Silivri'deki yargılamanın 2'nci haftasında, İSFALT Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Rana Uysal, İSFALT Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ali Rıza Yılmaz, görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tanıdığı olduğu ve göreve atandığı öne sürülen tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşci olmak üzere toplam 7 sanık savunmalarını tamamladı.

Rıza Akpolat: "Beşiktaş Belediyesi borçludur"

Yapılan yargılamanın 2'nci haftasında konuşan sanıklar arasında, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 113 yıldan 337 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş, Akpolat'ın çocukluk arkadaşı olan ve 'kasası' olduğu öne sürülen iş adamı tutuklu sanık Rabil Artan, Akpolat'ın eşinin kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç da bulunuyordu. En son savunma yapan ve yaklaşık 2 saat 30 dakika boyunca konuşan Akpolat, "Yaklaşık 3 milyon insana temel belediyecilik hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim iş adamlarına, belediyeye hizmet veren müteahhitlere, firmalara ödeyemediğimiz paralar; belediyenin borçlu olmasının temel ve teknik sebebi budur. Bu bir tercih değildir, bu bir zorunluluktur. Bununla ilgili bir önlem alınmadığı için bu ödeme dengesizliği ciddi şekilde zarar vermektedir ve o yüzden de Beşiktaş Belediyesi borçludur. Bu borçlu olmasından kaynaklı da mülk satışı gündeme gelmiştir. İddianamede suçtan kaynaklanan bağımızı değerlendirme kısmında bahsedilen tekne, benim balayı hediyemdir. Savcı bana bunu sorsaydı, söylerdim ne olduğunu zaten. Yaklaşık 3 milyon insana temel belediyecilik hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim iş insanlarına, belediyeye hizmet veren müteahhitlere, firmalara ödeyemediğimiz paralar; belediyenin borçlu olmasının temel ve teknik sebebi budur. Bu bir tercih değildir, bu bir zorunluluktur. Bununla ilgili bir önlem alınmadığı için bu ödeme dengesizliği ciddi şekilde zarar vermektedir ve o yüzden de Beşiktaş Belediyesi borçludur. Bu borçlu olmasından kaynaklı da mülk satışı gündeme gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Davanın 2'nci haftasında tutuklu sanıkların savunmaları tamamlanmış oldu.

Savcılıktan 3 sanığa tahliye talebi

Öte yandan davanın dün görülen oturumunda ise, Cumhuriyet Savcısı tutukluluğa ilişkin talebini açıklamıştı. Savcılık, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ile Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit'in tutuklulukta bulundukları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerini talep etmişti. Ayrıca savcılık, 30 sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Savcılığın talebine ilişkin tutuklu sanıkların avukatları savunmalarını gerçekleştirmişti.

Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edildi

Yargılamada 7. gün geride kalırken, sanık avukatlarının tutukluluk durumuna ilişkin beyanlarının değerlendirilmesi için heyet, duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Esenyurt Belediyesi Komisyon Üyesi Ali Fırat Baycan, Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Cem Alper Akyüz, Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi tutuklu sanık İbrahim Koçyiğit, Rıza Akpolat'ın makam şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş, Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ESPAŞ personeli Mert Çelik, Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın, tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine hükmetti. Heyet, duruşmayı 9 Şubat Pazartesi gününe erteledi.

Pazartesi tutuksuz sanıklar savunma yapacak

Pazartesi günü görülecek olan oturumda, iddianamede 187 yıldan 450 yıla hapsi istenen örgüt lideri olarak aktarılan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025 tarihinde tahliye olan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere 167 tutuksuz sanığın savunmaları alınmaya başlanacak. - İSTANBUL