Aziz Yeniay'a seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aziz Yeniay'a seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti'li Aziz Yeniay'ın seçim temasları sırasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.

11.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz Yeniay'a seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti'li Aziz Yeniay'ın seçim temasları sırasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Saldırı anı kameralara yansıdı

Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda 32 yaşındaki E.G.D. isimli kadın yaralanırken, saldırganlar olay sonrası kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddede yoğun güvenlik önlemi alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

Saldırı sonrası olay yerine İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu geldi. Emniyet güçleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, Kanarya Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na gitti.

Aracına kurşun isabet etti

Öte yandan, olay anında dernek içerisinde olan Ali Sarıyar isimli vatandaşın aracına kurşun isabet etti. Ali Sarıyar, "İçerideki arkadaşlar ile beraber hepimiz yerde kaldık. Yoldan geçen bir genç kızın vurulduğunu duyduk. Şu anda durumlarını bilmiyorum. Ben 'yatın' diye bağırdım. Ondan sonra herkes yatış pozisyonu aldı. İçeride 1-2 dakika kaldık" dedi.

Aziz Yeniay\'a seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeni evleneceklere faizsiz kredi Resmi Gazete'de
    09:20 Yeni evleneceklere faizsiz kredi Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Aile ve Gençlik Fonu yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler, Bakanlığa eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek.

  • Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
    07:46 Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

    AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

  • Bursa'da motoru tutuşan cip kullanılamaz hale geldi
    07:11 Bursa'da motoru tutuşan cip kullanılamaz hale geldi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

  • Eski siyasetçi ve yazar Yılmaz Karakoyunlu yaşamını yitirdi
    05:48 Eski siyasetçi ve yazar Yılmaz Karakoyunlu yaşamını yitirdi

    Eski Devlet Bakanı ve filme uyarlanan "Salkım Hanımın Taneleri" romanının yazarı Yılmaz Karakoyunlu, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.

  • Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeliyiz
    00:49 Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeliyiz

    Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.

  • AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
    00:39 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.

  • Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından evlilik dışı ilişki çıktı
    10 Şub Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından evlilik dışı ilişki çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

  • AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
    10 Şub AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, AK Parti, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aziz Yeniay'a seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 09:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Aziz Yeniay'a seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement