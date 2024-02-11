Aziz Yeniay'a seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'li Aziz Yeniay'ın seçim temasları sırasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Saldırı anı kameralara yansıdı
Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor
İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda 32 yaşındaki E.G.D. isimli kadın yaralanırken, saldırganlar olay sonrası kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddede yoğun güvenlik önlemi alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Saldırı sonrası olay yerine İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu geldi. Emniyet güçleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, Kanarya Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na gitti.
Aracına kurşun isabet etti
Öte yandan, olay anında dernek içerisinde olan Ali Sarıyar isimli vatandaşın aracına kurşun isabet etti. Ali Sarıyar, "İçerideki arkadaşlar ile beraber hepimiz yerde kaldık. Yoldan geçen bir genç kızın vurulduğunu duyduk. Şu anda durumlarını bilmiyorum. Ben 'yatın' diye bağırdım. Ondan sonra herkes yatış pozisyonu aldı. İçeride 1-2 dakika kaldık" dedi.
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