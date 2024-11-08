Baba Arif Güran Mahkemede Sinir Krizi Geçirdi - Son Dakika
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Baba Arif Güran Mahkemede Sinir Krizi Geçirdi

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Narin Güran cinayet davasında baba Arif Güran, tanıkların ifadeleri sırasında sinir krizi geçirdi.

08.11.2024 10:51
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Arif Güran, sinir krizi geçirip mahkeme salonundan çıktı

DİYARBAKIR - Narin Güran cinayet davasının duruşması ikinci gününde devam ederken, tanıkların dinlenmeye başlandığı mahkeme salonunda bulunan baba Arif Güran, sinir krizi geçirip salondan çıktı.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve ikinci gününde devam eden ilk duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede sanıklardan sonra tanıkların dinlenmesi devam ediyor.

Tanıkların dinlendiği mahkeme salonunda eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'in tanık Enes Baran'a soru sorduğu esnada baba Arif Güran sinir krizi geçirdi. Baba Arif Güran "Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için. Yeter yeter yeter. Gözümün içine baka baka anlatıyorlar" diyerek sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıktı.

Güran ailesi bu duruma tepki gösterirken, mahkeme başkanı Güran ailesini sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

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