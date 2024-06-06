Baba, kızının mezuniyet töreninde \'Kızıma dokunmanı istemiyorum\'\' diyerek siyahi müdürün kızının elini sıkmasına engel oldu

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Bir babanın, kızının mezuniyet töreninde siyahi müdürle el sıkışmasını engellemesi, ırkçılık suçlamalarına yol açtı: 'Onunla temas etmesini istemiyorum'

Wisconsin'de bir baba, kızının lise mezuniyet töreninde okul yöneticisiyle el sıkışmasını engellemek için sahneye atlayarak yöneticiyi itti. Beyaz olan baba, Baraboo Okul Bölgesi Müdürü Rainey Briggs'i (siyah) sahneye atlayarak itti ve "Bu benim kızım, onunla temas etmesini istemiyorum," dedi.

Briggs, babaya kendisine dokunmamasını söylerken, sahnedeki kızı ve diğerleri şaşkınlık ve endişe içinde izledi. Baba, binadan çıkarıldı ve kamu düzenini bozmakla suçlandı. Olayın nedeni hala belirsiz.

Wisconsin eyalet temsilcisi Francesca Hong, "Hiç kimse bu tür kaba ve ırkçı davranışlara maruz kalmamalıdır," diyerek tepkisini dile getirdi. "Dr. Briggs, Baraboo Bölgesi'ndeki tüm öğrencilerin refahını derinden önemseyen mükemmel bir müdürdür," diye ekledi.

Journal Sentinel'e göre, Briggs ve okul yönetim kurulu üyeleri, yönetici maaşlarını artırmak için yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanan kurul başkanı Kevin Vodak'ın görevden alınması çağrıları ile gündemde. Ancak Vodak tören sırasında sahnedeydi ve kızın elini sıktı, baba sadece Briggs'i hedef aldı.

Okul yönetimi, olayın nedenini açıklamadı ancak "okul bölgesi topluluğumuzdaki hiç kimseye yönelik tehditkar, sindirici veya fiziksel zarar verme davranışlarına yer olmadığını" belirtti. Baraboo Eğitim Kurulu, "Bu yetişkinin yüzlerce öğrenci ve diğer yetişkinlerin önünde bu şekilde davranma cesaretine sahip olması hepimizi derinden rahatsız etmelidir; bu tür davranışlara tolerans gösterilmeyecektir," dedi.