Baba, kızının mezuniyet töreninde 'Kızıma dokunmanı istemiyorum'' diyerek siyahi müdürün kızının elini sıkmasına engel oldu - Son Dakika
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Baba, kızının mezuniyet töreninde 'Kızıma dokunmanı istemiyorum'' diyerek siyahi müdürün kızının elini sıkmasına engel oldu

Baba, kızının mezuniyet töreninde \'Kızıma dokunmanı istemiyorum\'\' diyerek siyahi müdürün kızının elini sıkmasına engel oldu

Wisconsin'de bir babanın, kızının lise mezuniyet töreninde siyahi okul müdürüyle el sıkışmasını engellemek için sahneye atlaması ve müdürü itmesi, ırkçılık suçlamalarına neden oldu. Baba, 'Bu benim kızım, onunla temas etmesini istemiyorum' dedi ve daha sonra binadan çıkarıldı. Olayın nedeni hala belirsizken, okul yönetimi tehditkar, sindirici veya fiziksel zarar verme davranışlarına yer olmadığını belirtti.

06.06.2024 11:09
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Bir babanın, kızının mezuniyet töreninde siyahi müdürle el sıkışmasını engellemesi, ırkçılık suçlamalarına yol açtı: 'Onunla temas etmesini istemiyorum'

Wisconsin'de bir baba, kızının lise mezuniyet töreninde okul yöneticisiyle el sıkışmasını engellemek için sahneye atlayarak yöneticiyi itti. Beyaz olan baba, Baraboo Okul Bölgesi Müdürü Rainey Briggs'i (siyah) sahneye atlayarak itti ve "Bu benim kızım, onunla temas etmesini istemiyorum," dedi.

Briggs, babaya kendisine dokunmamasını söylerken, sahnedeki kızı ve diğerleri şaşkınlık ve endişe içinde izledi. Baba, binadan çıkarıldı ve kamu düzenini bozmakla suçlandı. Olayın nedeni hala belirsiz.

Wisconsin eyalet temsilcisi Francesca Hong, "Hiç kimse bu tür kaba ve ırkçı davranışlara maruz kalmamalıdır," diyerek tepkisini dile getirdi. "Dr. Briggs, Baraboo Bölgesi'ndeki tüm öğrencilerin refahını derinden önemseyen mükemmel bir müdürdür," diye ekledi.

Journal Sentinel'e göre, Briggs ve okul yönetim kurulu üyeleri, yönetici maaşlarını artırmak için yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanan kurul başkanı Kevin Vodak'ın görevden alınması çağrıları ile gündemde. Ancak Vodak tören sırasında sahnedeydi ve kızın elini sıktı, baba sadece Briggs'i hedef aldı.

Okul yönetimi, olayın nedenini açıklamadı ancak "okul bölgesi topluluğumuzdaki hiç kimseye yönelik tehditkar, sindirici veya fiziksel zarar verme davranışlarına yer olmadığını" belirtti. Baraboo Eğitim Kurulu, "Bu yetişkinin yüzlerce öğrenci ve diğer yetişkinlerin önünde bu şekilde davranma cesaretine sahip olması hepimizi derinden rahatsız etmelidir; bu tür davranışlara tolerans gösterilmeyecektir," dedi.

Baba, kızının mezuniyet töreninde 'Kızıma dokunmanı istemiyorum' diyerek siyahi müdürün kızının elini sıkmasına engel oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Baba, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Eğitim, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba, kızının mezuniyet töreninde 'Kızıma dokunmanı istemiyorum'' diyerek siyahi müdürün kızının elini sıkmasına engel oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba, kızının mezuniyet töreninde 'Kızıma dokunmanı istemiyorum'' diyerek siyahi müdürün kızının elini sıkmasına engel oldu - Son Dakika
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