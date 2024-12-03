Baba, Mahkeme Kararını Protesto Etti

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Mahkemeden 2 yıl sonra çıkan karar acılı babayı bir kez daha yıktı

13 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden baba, sürücüye verilen 2 yıllık cezaya tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'da 2 yıl önce 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden baba, 17 Kasım tarihindeki karar duruşmasında mahkemeden çıkan 2 yıllık cezayla bir kez daha yıkıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen kazada yaya geçidinden geçmek isteyen Bedirhan Kaynarca'ya idaresindeki 15 AAT 474 plakalı otomobili ile çarptı. Kazanın ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaynarca, buradaki ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaynarca burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

17 Kasım tarihinde görülen karar duruşmasında taksirle ölüme sebep olmak suçundan tutuksuz yargılanın sürücü M.U., 2 yıl ceza aldı ve istinaf yolu açık olmak üzere hükmün geri bırakılması kararı verildi. Sürücünün cezaevine girmeden serbest kalmasına tepki gösteren baba Osman Kaynarca, oğlunun hayatını kaybettiği kavşakta davanın peşini bırakmayacağını söyledi. Kaynarca, "Benim çocuğumun kaza yapmış olduğu yerde adalet arıyorum. Kavşakta tüm Türkiye'ye haykırıyorum. Ben buraya adalet aramaya geldim. Sürücü 2 yıl ceza aldı. Adalet arıyorum, sürücüye 2 yıl caza verdiler ve ceza ertelendi, cezaevine hiç girmedi cezanın yatarı yok şimdi dışarıda geziyor serbest" diye konuştu.

"Sonuna kadar peşindeyim"

Oğlunu kaybettiği noktada geçmişte de çok sayıda kaza yaşandığını ancak önlem alınmadığını belirten Kaynarca, "Benim çocuğum 13 yaşındaydı daha. Burada hız sınırı normal araba 50, tonajlı araba 30 ama bu adam 120 süratle geliyor. Sonuna kadar peşindeyim. Adalet arıyorum" diye konuştu.