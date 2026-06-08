Baba, Oğlunu Kurtarmak İçin Can Verdi

Tatil yaptıkları Bursa'nın İznik ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için dalgaların arasına atlayan 52 yaşındaki emekli polis memuru, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan 5 dakika önce baba ve oğlunun suda oyun oynadıkları görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 6 Haziran tarihinde birlikte girdikleri gölde oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52), evladını kurtarmak isterken dalgaların arasında kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den tatil amacıyla İznik'e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. (8) ile birlikte serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan küçük Y.Ç., suda yüzmekte güçlük çekerek çırpınmaya başladı. Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Sinan Çağlayan, hemen müdahale etmek için ileriye doğru atıldı. Dalgalara yenik düşen fedakar baba, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Sahildeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen göle koştu ve 8 yaşındaki Y.Ç.'yi sudan çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen Mudanya Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri, Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilirken, Çağlayan'dan geriye ise en acı kareler kaldı. Oğlu ile birlikte gölde eğlenirken eşi tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 5 dakika önce suda oğluyla neşeli bir şekilde oynayan baba, daha sonra ise kendi başına yüzdüğü ortaya çıktı. - BURSA