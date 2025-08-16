Baba ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
Baba ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Baba ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi
16.08.2025 15:57
Van Gölü'nde yüzme sırasında boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Adır Adası'na yüzmek isteyen baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylıyaka Mahallesi açıklarında meydana geldi. Oğul yüzerek Adır Adası'na gitmek istedi. Bir süre sonra akıntıya kapılan oğlunu fark eden baba, beline geçirdiği simitle yardım etmeye çalıştı. Ancak baba da kısa sürede yorularak boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgedeki balıkçılar harekete geçti. Gölün açıklarına ilerleyen balıkçılar, baba ve oğlunu tekneye alarak karaya çıkardı. Olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri gelirken, sağlık ekipleri baba ve oğlunun sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. - VAN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Baba ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

15:26
AK Parti'ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
12:49
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
SON DAKİKA: Baba ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
