Baba ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Baba ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti

Baba ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yaşanan zincirleme kazada hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi.

02.11.2024 16:33
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İstanbul- İzmir Otoyolu'nda kamyondan yola düşen tomrukların neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada hayatını kaybeden baba ve oğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden emekli Tarım Kredi Müdürü Öner Karabağ ve Halkbank Salihli Şubesi'nde yönetmen olarak görev yapan oğlu Ümit Utku Karabağ için Salihli'de Cumhuriyet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba-oğul, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze namazına Karabağ Ailesi'nin yakınları başta olmak üzere banka çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkisinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada Öner Karabağ olay yerinde, oğlu Ümit Umut Karabağ ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada yaralanan 8 kişinin 6'sı taburcu olurken, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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