Babadağ'da 30 yayla evi boşaltıldı, Skorsky ve Chinook helikopterler desteğe geldi - Son Dakika
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Babadağ'da 30 yayla evi boşaltıldı, Skorsky ve Chinook helikopterler desteğe geldi

Babadağ\'da 30 yayla evi boşaltıldı, Skorsky ve Chinook helikopterler desteğe geldi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için askeri helikopterler gönderildi ve 30 yayla evi boşaltıldı.

14.06.2024 18:33
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Babadağ'da 30 yayla evi boşaltıldı, Skorsky ve Chinook helikopterler desteğe geldi

DENİZLİ - Denizli'nin 6 ilçesinde bugün çıkan 10 orman yangınından 3'ü, Babadağ ilçesinde devam ediyor. 30 yayla evinin boşaltıldığı yangınların kontrol altına alınabilmesi için askeri Skorsky ve 10 tonluk Chinook helikopteri desteğe geldi.

Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerinde, yıldırım düşmesi sonucu 3 farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Havadan helikopter ve yangın söndürme uçakları ile müdahale edilen yangına, karadan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Orman ve belediye ekipleri hem iş makineleri hem de arazözlerle yangını söndürmeye çalışıyor.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sebebiyle tedbir amaçlı olarak Babadağ ilçesindeki 30 yayla evi boşaltıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Aydın Helikopter Filo Komutanlığı'nda konuşlu 2 adet Skorsky ile ormanın 10 ton kapasiteli Chinook nakliye helikopteri çalışmalara katıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Babadağ Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter de bölgedeki söndürme çalışmalarını yerinden yönetti.

Olumsuz hava şartlarının çalışmaları etkilediğini kaydeden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Jandarma teşkilatına ait 2 adet askeri helikopter çalışmalara destek veriyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor. Havadan 4 helikopter, 2 uçak yangına müdahale ediyor. Karadan da tüm unsurlarımız Denizli'nin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahale ediyor. Şuan 6 ilçemizdeki farklı noktalarda yangınlar var. Meteoroloji bugün için uyarı vermişti. Kuvvetli rüzgarın olması da işimizi zorlaştırıyor. İlerleyen saatlerde rüzgarın etkisini yitirmesiyle yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz" dedi.

"Tüm imkanlarımızla sahadayız"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla yangın bölgelerinde olduğunu kaydeden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Kale, Çal ve Babadağ ile 3 ilçede daha yangınlar devam ediyor. Sadece İtfaiye Daire Başkanlığı değil, DESKİ, Park ve Bahçeler ile Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz tüm araç ve ekipmanlarıyla yangınlara müdahale diyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tam kapasite sahadayız. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyoruz. Tehdidin artması durumunda tahliye işlemlerini en hızlı şekilde yapabilmek için hazırlıklarımızı da yaptık. Umarım böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babadağ'da 30 yayla evi boşaltıldı, Skorsky ve Chinook helikopterler desteğe geldi - Son Dakika

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