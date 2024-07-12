Babaeski\'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale çalışması başlatıldı.

Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköy mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale çalışması başlattı. - KIRKLARELİ