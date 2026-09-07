Babaeski\'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu, araç hurdaya döndü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak tarlaya savrulan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, İstanbul- Edirne kara yolu üzerinde, Babaeski-Lüleburgaz arasındaki Alpullu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 KC 243 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kaza sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.