Babaeski'de minibüs yangını sürücü ve vatandaşlar tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Babaeski'de minibüs yangını sürücü ve vatandaşlar tarafından söndürüldü

Babaeski\'de minibüs yangını sürücü ve vatandaşlar tarafından söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü mevkiinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmından çıkan yangın, sürücü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

27.04.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halinde motor kısmından yanmaya başlayan minibüs, sürücü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Yangın,Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü mevki D555 kara yolu üzerinde bir minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 39 AB 113 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı hemen kenara çekerek yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangını gören çevredeki vatandaşlarda, yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalıştı. Sürücü ve vatandaşların çabalarıyla yangın büyümeden söndürüldü.Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta kontrollerde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında araçta maddi hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Babaeski, Olay, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babaeski'de minibüs yangını sürücü ve vatandaşlar tarafından söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, başkan adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, başkan adayına raconu kesti
12:56 İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın’ın hareketi damga vurdu İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın'ın hareketi damga vurdu
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
14:02 Resmen fırtına estirdi 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım’a yoğun ilgi Resmen fırtına estirdi! 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi
13:54 Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci’nin Ölümüne Gönderme Yapıldı Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 14:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Babaeski'de minibüs yangını sürücü ve vatandaşlar tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement