Babaeski'de ruhsatsız turşu imalathanesine baskın: 2,5 ton ürün imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babaeski'de ruhsatsız turşu imalathanesine baskın: 2,5 ton ürün imha edildi

Babaeski\'de ruhsatsız turşu imalathanesine baskın: 2,5 ton ürün imha edildi
28.02.2026 17:32  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yapılan denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösteren bir turşu imalathanesinde hijyenik olmayan şartlarda üretilen yaklaşık 2,5 ton turşu ürününe el konuldu ve imha edildi. İş yeri mühürlenirken, yetkililere gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir turşu imalathanesine yönelik denetimde, hijyenik olmayan şartlarda üretildiği belirlenen yaklaşık 2 bin 500 kilo turşu ürününe el konuldu.

Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen müşterek denetimde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, üretimin sağlıksız ve hijyen kurallarına aykırı şartlarda gerçekleştirildiğini belirlendi.

Turşular imha etildi, işyeri mühürlendi

Baskında ele geçirilen yaklaşık 2,5 ton turşu ürün ekiler tarafından imha edildi. İşletme yetkilisi hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı. Söz konusu iş yeri faaliyetten men edilerek mühürlendi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, Babaeski'nin sağlığı, huzuru ve esenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırklareli, Babaeski, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babaeski'de ruhsatsız turşu imalathanesine baskın: 2,5 ton ürün imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:23:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Babaeski'de ruhsatsız turşu imalathanesine baskın: 2,5 ton ürün imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.