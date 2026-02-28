Babaeski\'de ruhsatsız turşu imalathanesine baskın: 2,5 ton ürün imha edildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir turşu imalathanesine yönelik denetimde, hijyenik olmayan şartlarda üretildiği belirlenen yaklaşık 2 bin 500 kilo turşu ürününe el konuldu.

Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen müşterek denetimde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, üretimin sağlıksız ve hijyen kurallarına aykırı şartlarda gerçekleştirildiğini belirlendi.

Turşular imha etildi, işyeri mühürlendi

Baskında ele geçirilen yaklaşık 2,5 ton turşu ürün ekiler tarafından imha edildi. İşletme yetkilisi hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı. Söz konusu iş yeri faaliyetten men edilerek mühürlendi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, Babaeski'nin sağlığı, huzuru ve esenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti. - KIRKLARELİ