Babanın Engelli Oğluna Zincirleme Ceza

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kendisine zarar vereceği düşüncesiyle 15 yaşındaki zihinsel ve fiziksel engelli oğlunun el ile ayaklarını zincirle bağlayan baba hakkında adli işlem başlatıldı. Engelli çocuk ise devlet korumasına alınarak rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Olay, Kocaali ilçesi Karalar Çobansayvant Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden İ.A. (51), fiziksel ve zihinsel engelli oğlu A.M.A.'nın (15) kendisine zarar verebileceğini öne sürerek ellerini ve ayaklarını zincirle bağladı. Durumun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek baba İ.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı. Mağdur çocuk A.M.A. ise bakım ve barınma hizmetlerinden faydalanması amacıyla Arifiye Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.