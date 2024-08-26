Babası tarafından öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Babası tarafından öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Murat Sevilen'in daha önce de bir suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi.

26.08.2024 19:29
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Babası tarafından öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gönen'e Bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki ikamette meydana gelen olayda, Murat Sevilen kızı Eylem Sevilen'i doğum gününe gitmek istediği için boğarak öldürmüştü. Korkunç cinayet, Eylem Sevilen'in annesi Hafize Sevilen'in eve gelmesiyle birlikte ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Murat Sevilen polis ekipleri tarafından yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer yandan Murat Sevilen'in daha önce de bir suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi.

Eylem Sevilen'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Gönen Veysel Karani Camii'ne getirildi. Eylem Sevilen'in cenazesi burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Eylem Sevilen'in cenazesine annesi Hafize Sevilen, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Genç kız, gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3-sayfa, Gönen, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babası tarafından öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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