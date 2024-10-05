Babasını öldüren, annesi ve kardeşini yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Babasını öldüren, annesi ve kardeşini yaralayan şahıs tutuklandı

Babasını öldüren, annesi ve kardeşini yaralayan şahıs tutuklandı

Rize'de bıçakla babasını öldüren, annesini ve kardeşini ise yaralayan şahıs tutuklandı.

05.10.2024 14:25
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Rize'de bıçakla babasını öldüren, annesini ve kardeşini ise yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde dün sabah 7.00 sıralarında yaşanmış 42 yaşındaki Muhammet Ali Canca isimli şahıs tartıştığı babası Sami Canca (66), Annesi Emine Canca ve Doğan Sami Canca'yı (40) bıçaklamıştı. Olay yerinde ağır yaralanan baba Sami Canca hayatını kaybederken, Doğan Sami Canca Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müdahale edildikten sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Anne Emine Canca ise ayakta tedavi edilmişti. Olayın ardından kaçan Muhammet Ali Canca yine ilçeye bağlı Zafer Mahallesinde yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Canca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan Ameliyattan çıkan kardeş Doğan Sami Canca'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Babasıyla vesayet davası nedeniyle tartışmış

Baba Sami Canca oğlunun akli dengesi yerinde olmadığı için mahkemeye başvurmuş, mahkemede Muhammet Ali Canca'yı hastaneye sevk etmişti. 26 Temmuz 2024 tarihinde heyete giren Muhammet Ali Canca için 29 Temmuz 2024 tarihinde 'Ruh sağlığı ve hastalıkları' tanısı koyuldu. Raporda 'Organik olmayan psikolojik bozukluklar, diğer. Organik olmayan psikoz. Vasi tayini uygundur. Mahkemede dinlenmesinde fayda yoktur. Yüzdelik oran için takip gereklidir' ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine Pazar 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 8 Ekim 2024 tarihinde olması gereken duruşma baba Sami Canca'nın mahkemeye müracaatı üzerine 1 Ekim 2024 tarihinde görüldü. Duruşmada baba Sami Canca'nın oğlu Muhammet Ali Canca'ya vasisi olmasına karar verildi. Tüm bunların üzerine sinirlenen Muhammet Ali Canca ile babası arasında tartışma yaşandığı, olay günü cinayet sebebinin ise vesayet davası olduğu iddia edildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babasını öldüren, annesi ve kardeşini yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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