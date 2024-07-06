Babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu

Karaman'da kanser hastası bir adam, oğlu tarafından evinde göğsünden silahla vurularak ölmüş halde bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.07.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu

KARAMAN - Karaman'da kanser hastası 56 yaşındaki adam, oğlu tarafından evinde göğsünden silahla vurularak ölmüş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Koçakdede Mahallesi 378. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, tek başına yaşayan Abidin Aslantaş sabah saatlerinde oğlundan mantı almasını istedi. Mantı aldıktan sonra öğle saatlerinde eve gelen oğlu babası Abidin Aslantaş'ı göğsünden tabanca ile vurulmuş halde yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslantaş'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Avrupa emeklisi olduğu öğrenilen Abidin Aslantaş'ın kanser hastası olduğu ve 1 hafta önce hastaneden taburcu olduğu bilgi edinildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, İnceleme, Karaman, Otopsi, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:47 Bizde Merihler bitmez Milliler Samet’in golüyle 1-0 önde Bizde Merihler bitmez! Milliler Samet'in golüyle 1-0 önde
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
21:39 Hollanda’yı elersek işimiz daha da zor A Milli Takım’a dişli rakip Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:31:25. #1.13#
SON DAKİKA: Babasını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement