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Baca Temizliği Hayat Kurtarıyor

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Sivas İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, baca temizliğinin önemine dikkat çekerek, düzenli temizlik yapılmaması durumunda zehirlenme ve yangın riskinin arttığını vurguladı. Elektrikli ısıtıcıların ve sobaların kullanımı ile ilgili de önemli uyarılarda bulundu.

19.12.2024 10:22  Güncelleme: 10:28
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Baca temizliği hayat kurtarıyor

SİVAS - Sivas İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, baca temizliği ve soba kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Alaçam, düzenli olarak temizlenmeyen bacaların duman tahliyesini engellediğini ve bu durumun ciddi zehirlenmelere, yangınlara ve ölümlere yol açabileceğini vurguladı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, vatandaşlar ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrikli ısıtıcılar, sobalar, elektrikli battaniyeler ve kombiler gibi çeşitli cihazları kullanmaya başladı. Ancak, bu tür ısıtıcıların yanlış kullanımı yangın risklerini artıyor. Bu kapsamında Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, önemli uyarılarda bulundu.

"Bacalar düzenli temizlenmeli"

İtfaiye Müdürlüğü Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği'ne göre; odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığında bacaların ve boruların en az iki ayda bir temizlenmesi gerektiğini belirten Alaçam, doğalgaz gibi daha temiz yakıtlarda ise bu sürenin üç aya çıktığını ifade etti. Alaçam, özellikle otel, restoran ve kamu binalarının baca temizliğinde daha fazla sorumluluk taşıdığını, bu tür işletmelerde bacaların yılda en az dört kez temizlenmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Baca yangınları ve zehirlenmeler artabilir

Bacaların tıkanması sonucu oluşan karbon monoksit gazı zehirlenmelerine dikkat çeken Alaçam, "Vatandaşlarımızdan soba ve kombi kullanırken dikkatli olmalarını istiyoruz. Çatlak bacalar ve tıkanıklıklar tehlikeye davetiye çıkarıyor" dedi. Soba ve bacaların standartlara uygun olması gerektiğini vurgulayan Alaçam, soba kurulumunda mutlaka boru birleşimlerinin sızdırmazlığının sağlanması gerektiğini ekledi.

"Elektrikli cihazlar TSE standartlarına uygun olmalı"

Kış aylarında artan elektrikli sobalar ve battaniyelerin kullanımına değinen Alaçam, elektrikli cihazların mutlaka TSE standartlarına uygun olması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, elektrikli battaniyelerin kullanılmadığı zamanlarda fişten çekilmesi gerektiğini belirtti.

İtfaiye Müdürü Alaçam, yangın, zehirlenme ya da gaz kaçağı şüphesinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Servisi'ni aramaları gerektiğini söyledi ve ekledi: "Baca temizliği ihmale gelmez. Önlemlerimizi alarak hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını koruyabiliriz" diye konuştu.

Baca Temizliği Hayat Kurtarıyor
Kaynak: İHA

Zehirlenme, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Yaşam, Sivas, Son Dakika

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