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Bacağı mazgala sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı

MERSİN - Mersin'de bir bacağı beton mazgala sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, adının Safa olduğu öğrenilen 26 yaşındaki genç, Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda otobüsten indi. Bu sırada yol kenarında yağmur suyu tahliyesi için bulunan beton mazgala sağ bacağı sıkışan genç, kendi imkanlarıyla kurtulamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, gencin bacağını sıkıştığı mazgaldan kurtardı.

Vatandaşların da yardımıyla mazgaldan kurtarılan gencin tedavi için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.